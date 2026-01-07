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Un incendie en cours à Vivario, près de quatre hectares déjà parcourus


Léana Serve le Jeudi 25 Juin 2026 à 13:03

Un incendie est en cours sur la commune de Vivario. Près de quatre hectares ont déjà été parcourus.



Un incendie en cours à Vivario, près de quatre hectares déjà parcourus
Un incendie est en cours sur la commune de Vivario, au lieu-dit Canaglia. Selon les informations transmises par les sapeurs-pompiers de Haute-Corse, le feu se serait déclaré au bord de la route suite à des travaux réalisés sur la D23 et se serait propagé dans une forêt de pins et de la grosse végétation. Près de quatre hectares ont déjà été parcourus dans une zone composée de gros maquis et de pins, sur un terrain en pente.

L’incendie mobilise d’importants moyens terrestres - 36 sapeurs-pompiers dont le groupe commando du SIS 2B, 18 sapeurs de la sécurité civile, quatre forestiers-sapeurs - et des renforts ainsi que des moyens aériens ont été demandés afin de contenir la progression du feu. Le flanc gauche du sinistre demeure actif, tandis que le flanc droit est peu actif, selon les pompiers. Plus d’informations à venir.




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