Rugby - Les Ponettes, championnes de France, hôtes de la mairie de Bastia

Un Bouclier national unique dans l'histoire du Rugby Corse qui n'a jamais été couronné à un tel niveau de la compétition. Cette reconnaissance de l'ovalie insulaire au plan hexagonal a été mise en lumière ce mercredi dans les locaux de la mairie de Bastia où les Ponettes ont été les hôtes de la Ville et de son maire Gilles Simeoni.





Le premier magistrat bastiais, en présence de Carolina Colombani en charge des sports à la CAB, a tenu à honorer les joueuses du duo Manca-Novarini. En cette occasion, les Ponettes ont reçu lors d’une cérémonie conviviale mais aussi empreinte de solennité la médaille de la Ville de Bastia. Fruit de deux années de reconstruction, d’investissement et d’abnégation cet hommage rendue aux Ponettes était aussi une ode au sport féminin dans son ensemble souligné par Carolina Colombani.





Alain Del Moro et Etienne Ponzevera les deux figures tutélaires du rugby Bastiais n’étaient pas peu fiers et lors de leur prise de parole ont salué l’exploit majuscule des féminines. C’est d’ailleurs emprunt d’émotion qu’Alain Del Moro prenait la parole pour souligner la fierté pour Bastia XV de ce merveilleux accomplissement.