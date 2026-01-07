Collision entre deux catamarans à Cargèse : après le sauvetage, le propriétaire confronté à des tentatives de pillage

Une importante opération de sauvetage maritime a été menée par les bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) d'Ajaccio après une collision entre deux catamarans dans le secteur de Cargèse.





L'accident a impliqué un catamaran battant pavillon espagnol, qui ne présentait qu'une légère voie d'eau, et un second navire gravement endommagé. Une importante brèche ouverte sur son tribord arrière a provoqué une entrée d'eau massive, mettant en danger les trois personnes présentes à bord.

Face à l'ampleur de la voie d'eau, les équipes de la SNSM ont rapidement déployé trois dispositifs de pompage. Malgré leur mobilisation, les moyens engagés n'ont pas suffi à enrayer l'envahissement du bateau. Pour éviter qu'il ne sombre dans le golfe de Cargèse, les occupants ont été évacués et le catamaran a été volontairement échoué sur des faibles fonds, à proximité d'une plage. Le second navire a, lui, été escorté jusqu'au port d'Ajaccio.





Le lendemain matin, les vedettes SNS 150 et SNS 684 sont revenues sur place afin d'entreprendre une délicate opération de remise à flot. Les sauveteurs ont colmaté la brèche, installé des chameaux de relevage et remis en œuvre les trois systèmes de pompage. En début d'après-midi, leurs efforts ont permis de remettre le catamaran à flot avant son remorquage jusqu'à Ajaccio.





Mais cette intervention a été marquée par un autre fait particulièrement choquant. Durant la nuit, alors que le propriétaire était resté à bord du bateau échoué pour le surveiller, plusieurs individus ont tenté de le piller. Un comportement unanimement dénoncé par les sauveteurs, qui interviennent précisément pour préserver les vies humaines et les biens. Alors que les bénévoles consacraient des heures d'efforts pour sauver le navire, ces tentatives de vol sont venues ternir une opération pourtant exemplaire.





La SNSM d'Ajaccio salue malgré tout l'engagement de l'ensemble des bénévoles mobilisés. Leur professionnalisme, leur sang-froid et leur esprit d'équipe ont permis de mener à bien cette intervention particulière ment technique, réalisée sous de fortes chaleurs et dans des conditions éprouvantes.