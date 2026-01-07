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U tempu in Corsica


le Vendredi 26 Juin 2026 à 07:02

Le temps reste caniculaire avec des températures qui atteindront encore 35 degrés. Quelques averses orageuses sont attendues sur les reliefs de Corse.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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