CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Christelle Picarella, facteur France services 01/07/2026 Livre et fresque musicale : « Pè a Mémoria, les sentiers de l’infini » de Catherine Cardera Colonna, Angeo Salducci et Charles Pach. 26/06/2026 Dimanche à Zonza, le Maroc et la Corse renoueront avec une histoire vieille de plus de 70 ans 26/06/2026 Séjour en Haute-Corse : pourquoi choisir un village vacances à Belgodere ? 26/06/2026

Dimanche à Zonza, le Maroc et la Corse renoueront avec une histoire vieille de plus de 70 ans


le Vendredi 26 Juin 2026 à 11:35

Ce dimanche 28 juin, le village de Zonza accueillera un rendez-vous placé sous le signe de la mémoire et des liens entre la Corse et le Maroc. L'association Sport et Culture en Méditerranée, basée dans l'Extrême-Sud, a convié symboliquement le consul du Maroc en Corse, Mohammed Moutaoukel, à venir découvrir Le Mouflon d'Or, hôtel chargé d'histoire où s'est écrit un chapitre particulier des relations entre l'île et le royaume chérifien.



Le consul du Maroc en Corse, Mohammed Moutaouakel, fera le déplacement à Zonza ce dimanche 28 juin.
Le consul du Maroc en Corse, Mohammed Moutaouakel, fera le déplacement à Zonza ce dimanche 28 juin.
« L'idée, c'est de présenter les lieux au Consul, dans la symbolique historique », explique Mourad Maabiche, président de l'association. Des élus locaux devraient également être présents pour accompagner cette rencontre qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux échanges.

Car le lien entre Zonza et le Maroc ne date pas d'hier. En 1953, après sa déposition par les autorités françaises dans le contexte de la lutte pour l'indépendance marocaine, le sultan Mohammed V est contraint à l'exil. Il séjourne alors en Corse, notamment à Zonza, où il est accueilli avec sa famille au sein de l'hôtel Le Mouflon d'Or. Parmi ses proches figure son fils Hassan II, qui deviendra quelques années plus tard roi du Maroc. Cette période a laissé une empreinte particulière dans la mémoire du village. Plus de 70 ans après, le Mouflon d'Or demeure associé à cet épisode historique qui relie l'Alta Rocca à l'histoire contemporaine du Maroc.

Pour Mourad Maabiche, cette rencontre s'inscrit dans une démarche plus large portée par son association : « Notre association travaille entre la Corse et le Maroc. Ce sera peut-être l'occasion de mener un projet commun. » Au-delà du symbole historique, ce rendez-vous pourrait donc contribuer à faire vivre de nouveaux échanges entre les deux territoires, autour de la culture, du sport et de la Méditerranée.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos