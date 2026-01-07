Dimanche à Zonza, le Maroc et la Corse renoueront avec une histoire vieille de plus de 70 ans

« L'idée, c'est de présenter les lieux au Consul, dans la symbolique historique », explique Mourad Maabiche, président de l'association. Des élus locaux devraient également être présents pour accompagner cette rencontre qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux échanges.
Car le lien entre Zonza et le Maroc ne date pas d'hier. En 1953, après sa déposition par les autorités françaises dans le contexte de la lutte pour l'indépendance marocaine, le sultan Mohammed V est contraint à l'exil. Il séjourne alors en Corse, notamment à Zonza, où il est accueilli avec sa famille au sein de l'hôtel Le Mouflon d'Or. Parmi ses proches figure son fils Hassan II, qui deviendra quelques années plus tard roi du Maroc. Cette période a laissé une empreinte particulière dans la mémoire du village. Plus de 70 ans après, le Mouflon d'Or demeure associé à cet épisode historique qui relie l'Alta Rocca à l'histoire contemporaine du Maroc.
Pour Mourad Maabiche, cette rencontre s'inscrit dans une démarche plus large portée par son association : « Notre association travaille entre la Corse et le Maroc. Ce sera peut-être l'occasion de mener un projet commun. » Au-delà du symbole historique, ce rendez-vous pourrait donc contribuer à faire vivre de nouveaux échanges entre les deux territoires, autour de la culture, du sport et de la Méditerranée.
Car le lien entre Zonza et le Maroc ne date pas d'hier. En 1953, après sa déposition par les autorités françaises dans le contexte de la lutte pour l'indépendance marocaine, le sultan Mohammed V est contraint à l'exil. Il séjourne alors en Corse, notamment à Zonza, où il est accueilli avec sa famille au sein de l'hôtel Le Mouflon d'Or. Parmi ses proches figure son fils Hassan II, qui deviendra quelques années plus tard roi du Maroc. Cette période a laissé une empreinte particulière dans la mémoire du village. Plus de 70 ans après, le Mouflon d'Or demeure associé à cet épisode historique qui relie l'Alta Rocca à l'histoire contemporaine du Maroc.
Pour Mourad Maabiche, cette rencontre s'inscrit dans une démarche plus large portée par son association : « Notre association travaille entre la Corse et le Maroc. Ce sera peut-être l'occasion de mener un projet commun. » Au-delà du symbole historique, ce rendez-vous pourrait donc contribuer à faire vivre de nouveaux échanges entre les deux territoires, autour de la culture, du sport et de la Méditerranée.
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