Premiers bains, premières glisses, premières pêches 2023 à Bastia et ailleurs

La température très clémente en ce 1janvier, 12 à 13° à 9 heures, en avait incité plus d’un à faire un petit décrassage ce dimanche. Une bonne trentaine d’Irréductibles de Ficaghjola ont ainsi pris leur premier bain de l’année dans une eau à 13°. Un bain récompensé ensuite par un buffet où se côtoyaient saucisses, fromage de tête, figatelli grillés au feu de bois, galettes, chocolat, le tout arrosé de muscat et de champagne.Mais nos sympathiques riverains de Sain- Joseph n’étaient les seuls à être matinaux ce dimanche : pêcheurs, surfeurs, joggeurs et autres cyclistes étaient aussi de sortie, tout comme ces adeptes du Corsica Longe Côte qui plein de vitalité ont avalé quelque 9 km !