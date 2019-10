Première en Corse : Un assistant médical embauché à la Maison de Santé de Calenzana

Ce mardi 22 octobre à la Maison de Santé Pluridisciplinaire, Domus Médica de Calenzana, les Docteurs François Agostini et Françoise Corteggiani ont été les premiers professionnels de santé corses à bénéficier d'un assistant médical.

Ce contrat, le premier en Corse, a été paraphé par les deux médecins de la MSP et Christophe Van de Linder, Directeur par intérim de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse.



En quelques mots, l'assistant Médical va vous permettre d'augmenter le temps médical du généraliste qui peut en effet pouvoir lui confier des activités dont il avez aujourd'hui la charge.

"Pour nous assurance maladie on a bien évidemment un intérêt à ce dispositif qui est inscrit dans le plan de santé 2022 et qui va permettre d'augmenter la patientèle et en contre partie nous allons vous aider financièrement. Voila, nous sommes ici aujourd'hui pour signer ces deux contrats" déclarait en présence des médecins le Directeur par intérim de la CPAM de Haute-Corse, avant d'apposer chacun leur signature au bas du document.



Rappelons que ma MSP de Calenzana, pionnière dans l'exercice coordonné de la médecine, a été la première à ouvrir ses portes en 20104, ce qui démontre si besoin en était son dynamisme.



La présence d'un assistant médical a un triple enjeu: favoriser un meilleur accès aux soins de patients, assurer de meilleures conditions d'exercice et rechercher davantage d'efficience.

L'assistant médical est une nouvelle fonction en cours de création. Le métier est accessible aussi bien à des profils soignants, comme des infirmières ou des aide-soignants, qu'à des profils non soignants comme les secrétaires médicales.

Les missions confiées sont des mansions propres, c'est à dire distinctes de celles exercées par les secrétaires médicales ou par les infirmières ou aide-soignantes. Ces missions varient selon les besoins du médecin. C'est lui qui décide des tâches à lui confier.

Tous les médecins, y compris les nouveaux installés, quelle que soit leur spécialité, peuvent bénéficier de ce dispositif.



AMELI Mémo, une application pour savoir si l'on est éligible

L'assurance Maladie met cette appli à disposition des médecins et ce gratuitement qui permet de simuler l'éligibilité et le montant de l'aide perceptible.

Pour promouvoir ce dispositif, comme l'a souligné et faciliter l'embauche des assistants, et comme l'a soigné Christophe Van de Linder, Directeur par intérim de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse, l'Assurance Maladie apporte une aide financière aux médecins, qui en contrepartie s'engagent à recevoir davantage de patients. Le niveau de financement varie selon la formule que choisit le médecin, finançant tout ou partie du salaire de l'assistant médical.