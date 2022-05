Première édition de "La Corse en promenade à Nice" les 27, 28 et 29 mai

Durant trois jours plus de trente d’exposants venus des 4 coins de la Corse iront à la rencontre d’un public attendu en nombre pour présenter leurs produits et leur savoir-faire, vins, charcuterie, fromage, canistrelli, miel, bières, noisettes, huile d’olives, confitures seront proposés aux visiteurs.





La destination Corse sera également mise en avant avec plusieurs Offices du Tourisme présents ou représentés, le parc régional, Air Corsica et Corsica Ferries profitent de cette belle vitrine pour vanter les atouts touristiques de notre île ainsi que le premier opérateur de téléphonie de corse.

Deux belles soirées culturelles sont également au programme avec 6 groupes insulaires et un peu plus de 30 artistes venus de Corse, se produiront sur la scène du prestigieux théâtre de verdure.





Cette manifestation est à l’initiative de la ville de Nice et notamment de son maire Cristian Estrosi qui voulait renouer et retisser les liens forts qui unissent depuis toujours sa ville et la Corse.

Afin de garantir le succès populaire de cette grande première, l’accès aux stands et aux soirées culturelles sera entièrement gratuit.

Il y aura aussi une messe chantée en corse ainsi qu'un concert dans la magnifique cathédrale de Nice Sainte Reparate le dimanche 29 mai .

Durant ces trois journées, la promenade des Anglais sera un peu plus que d’habitude le trait d’union entre la Corse et Nice.





Les organisateurs qui attendent plus de 50 000 visiteurs espèrent que cette manifestation qui mettra en avant tous les atouts de notre île sera pérennisée avec les soutiens de l’Adec et de la Collectivité de corse.

Le Maire de Nice a tenu à convier la plupart des élus de corse à l'inauguration officielle en présence de la presse nationale le vendredi 27 mai à 11 heures.

Nul doute que le succès sera au rendez-vous avec l'expérience dans l'organisation de grands évènements porté par l'association Corsic'Azzione après Bastia, Ajaccio, Paris, Marseille, Cannes, Biarritz et Shanghai