Premier jour de dépistage du Covid-19 sur la région ajaccienne

La campagne de dépistage du COVID-19 a démarré sur la région Ajaccienne avec trois sites. Un en ville, un deuxième à la Madonuccia et enfin un troisième sur la commune de Sarrola afin de permettre aux personnes des communes rurales de bénéficier également de ce service. « Le dépistage gratuit de la population sarrolaise et des communes environnantes est nécessaire au regard de la dynamique dans notre région, a expliqué Alexandre Sarrola, le maire de Sarrola-Carcopino. Il est indispensable de pérenniser l’initiative de l’Etat qui se déplace dans le rural ajaccien et d’encourager ce type de campagne soutenu par le laboratoire Canarelli où le dépistage se déroule en toute sécurité ».

A ces côtés, le directeur départemental de l’ARS Philippe Mortel venait constater la deuxième phase du dispositif. « Nous avons lancé cette campagne de dépistage tout d’abord en appelant la population à s’inscrire en mettant des stands de l’ARS notamment au marché d’Ajaccio. La population locale a répondu présente mais aussi les touristes. Ainsi nous attendons tous dépistages confondus environ mille personnes. Sur le site de Sarrola, nous avons installé un système de drive sur rendez-vous. Cela évite l’affluence, les prélèvements se font directement dans leur voiture ».

Autre nouveauté, la gendarmerie et les pompiers œuvrent pour une expérimentation de dépistage par des chiens. En effet, les chiens ont été familiarisé avec l’odeur du COVID-19 grâce à des compresses placées sous les aisselles de personnes malades. Ainsi, lors de cette campagne de dépistage, les gens souhaitant y participer peuvent faire ce double prélèvement. Les données seront ensuite croisées afin de vérifier sur les cas positifs si les chiens ont détecté le virus. Si ce type de dépistage s’avérait efficace il pourrait être ensuite déployé et utilisé.

La campagne de dépistage se poursuivra dans les jours à venir sur l’ensemble de la région.