Préfecture de Corse : appels à candidature

La rédaction le Dimanche 6 Octobre 2019 à 21:35

"La préfecture de Corse lance des appels à candidature pour, d’une part, la reconnaissance des Organismes à Vocation Sanitaire (OVS) et des Organisations Vétérinaires à Vocation Technique (OVVT) et d’autre part, pour la délégation des contrôles officiels et des autres activités officielles pour la période 2020-2024. Les dossiers de candidature sont à remettre à la Direction régionale de l'alimentation,de l’agriculture et de la forêt de Corse – service régional de l’alimentation, au plus tard le 15 novembre 2019.

Les modalités de ces appels à candidature sont précisées sur le site de la Draaf de Corse: http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/Appel-a-candidatures"

