Précarité étudiante : la grande distribution corse entend l'appel de la Fondation de l'université de Corse

Depuis le début de la crise, l’Université de Corse et le CROUS de Corse ont adapté leurs dispositifs d’aide et de soutien aux étudiants afin de faire face aux difficultés croissantes de certains d’entre eux. Le CROUS de Corse dispose ainsi d’un fond d’aide d’urgence que chaque étudiant en fonction de critères sociaux peut activer. Néanmoins, la situation actuelle aggrave les inégalités et conduit à solliciter les entreprises de la Grande Distribution pour un soutien d’urgence en complément de ces aides.

Le dispositif d’aide mis en œuvre avec les entreprises insulaires de la Grande Distribution est celui de bons d’achat et de paniers alimentaires qui seront remis aux étudiants qui en feront la demande à la cellule d’Urgence de l’Université au contact suivant : soutien-etudiants@ univ-corse.fr – tel : 04 20 20 22 57

Plusieurs entreprises insulaires ont déjà répondu favorablement à cet appel d’urgence : Codimpour Casino Corte, Auchan Ajaccio, Leclerc Ajaccio et Leclerc Balagne.

En cette période difficile, la Fondation de l’Université de Corse reste mobilisée pour de nouvelles formes de solidarité car il est plus que jamais nécessaire de favoriser le lien social, de penser au plus fragiles, à ceux qui ne peuvent pas se déplacer et participer ainsi à cet élan collectif de solidarité.

C'est tous ensemble que nous pourrons faire face à cette épreuve, pour cela nous devons rester plus que jamais unis et solidaires.