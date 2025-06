Pourquoi votre maison semble toujours en désordre – et comment y remédier facilement ?

Le séjour est l’une des pièces les plus importantes de la maison. C’est là que vous recevez vos invités et passez une bonne partie de votre temps. L’une des raisons du désordre dans le salon est l’emmêlement visible des fils électriques de vos appareils (télévision, ordinateur, etc.).Équipez-vous d’une rallonge pour alimenter vos appareils électriques tout en facilitant leur disposition dans votre pièce. Bien que son rôle principal ne soit pas l'organisation des câbles, elle peut vous aider à mieux répartir vos équipements et à limiter l’encombrement. En prolongeant l’accès à une prise électrique, la rallonge permet de placer vos appareils de manière plus fonctionnelle, ce qui contribue indirectement à un intérieur plus ordonné et sécuritaire.Une autre cause de l’encombrement de votre salon est le trop-plein d’objets dans un espace limité. Même si la pièce est grande, exposer toutes vos affaires nuit à l’ordre visuel et fonctionnel. Faites le tri pour vous débarrasser de tous les objets. Utilisez ensuite une boite de rangement pour conserver le reste au même endroit. Désencombrer les surfaces et vos placards vous permet de vivre dans un espace plus respirant et facile à ranger dans les prochains jours.Si vous vivez dans un studio ou un T1, optez pour les meubles fonctionnels et polyvalents tels qu’un buffet ou un canapé doté d’espaces de rangement. Vous pourrez y dissimuler les objets du quotidien pour garder votre maison ordonnée.Vous avez un planning chargé et n’arrivez pas à dégager du temps pour arranger votre espace ? Le bazar s’installe facilement : un objet laissé ici, un livre posé là-bas et rapidement votre intérieur est surchargé.Comme beaucoup de personnes, vous attendez sûrement que le désordre règne avant de ranger votre intérieur. Mais, ce n’est pas la solution pour vous alléger la tâche et avoir un cadre de vie sain au quotidien.Adoptez une routine de micro-rangement à appliquer tous les jours. N’attendez pas la grosse session de rangement du week-end pour désencombrer votre maison. Prenez quelques minutes par jour pour ranger les petits objets qui trainent.Vous estimez qu’« on est mieux servi que par soi-même » et n’acceptez pas d’être aidé pour les tâches ménagères ? Cette attitude est peut-être l’une des raisons de l’encombrement dans votre maison.Si vous êtes souvent la seule personne responsable du ménage et du rangement, il y a de fortes chances que cela devienne pesant au bout d’un moment. Lâchez prise et acceptez l’aide des autres membres de la famille.Instaurez de petites routines familiales où chacun a une ou plusieurs responsabilités. Si vos enfants sont encore en bas âge et ne peuvent pas réaliser des tâches lourdes, apprenez-leur à ranger les jouets ou à débarrasser la table. Ils développeront ainsi le sens de l’organisation et pourront participer davantage lorsqu’ils seront plus grands.Vous pouvez également superviser les sessions de rangement pour vous assurer que tout est bien fait. Une fois que cette routine sera instaurée, vous garderez votre intérieur en ordre plus longtemps.Pour éviter le désordre, chaque pièce de la maison doit avoir un espace spécifique pour les objets qui y sont utilisés. Si vous déposez vos affaires n’importe où, vous devez gérer une plus grande charge de rangement.Créez une zone dans votre salle de bain pour les cosmétiques et le maquillage, une autre pour les serviettes et une pour les médicaments. Définir une place pour chaque type d’objets vous aide à mieux contrôler l’organisation de votre cadre de vie et à limiter l’encombrement.Avez-vous une idée du nombre d’objets que vous conservez, mais dont vous n’avez pas besoin ? Si la réponse à cette question est négative, c’est le moment de faire le tri dans vos affaires pour limiter l’accumulation.Adoptez la règle du « un objet acheté = un objet sorti ». Cela signifie que vous devez vous débarrasser d’un élément que vous n’utilisez plus chaque fois que vous achetez une nouvelle chose.Définissez également un calendrier pour réaliser cette opération. Vous pouvez le faire par trimestre ou à chaque saison. Classez les affaires en 4 catégories : garder, donner, réparer, jeter. Maintenir un intérieur en ordre contribue à votre bien-être. Un appartement bien rangé est apaisant et améliore votre qualité de vie au quotidien. Passez donc à l’action pour mieux organiser votre espace en intégrant une ou plusieurs de nos astuces dans votre routine de rangement.