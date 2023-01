"Pourquoi toujours le fusil ?" : à Ajaccio, la battue administrative au sanglier de dimanche fait polémique

"Il faudrait peut-être déjà remettre les poubelles dans des conteneurs pour éviter qu'elles ne soient éventrées, conteste Laurence Constantin, co-fondatrice et présidente de Global Earth Keeper France, ONG de protection animale et environnementale très active en Corse. Pour le reste, c'est protéger au maximum ses jardins... Je n'ai pas de solution, je ne suis pas une experte du sujet. Mais pourquoi toujours le fusil ?"



"A mon avis, c'est malheureusement la seule solution pour l'heure, répond Antoine Paolini. On s'est donné les moyens de faire une traque "hors norme", sur un périmètre relativement vaste. Je ne dis pas qu'on va régler le problème, mais ça nous permettra d'avoir un retour, de savoir combien d'animaux se trouvent dans ces périmètres."



A l'heure où personne n'est, pour le moment, en mesure de proposer une réponse efficace à la problématique, l'efficacité d'une telle opération peut poser question. "Il semblerait que la battue engendre encore plus de bêtes car si on tue "le mauvais animal", les petits peuvent se retrouver perdus et s'éparpiller pour créer des hardes à droite et à gauche, explique Laurence Constantin, au conditionnel. Le sanglier est un animal qu'il faudrait apprendre à connaître pour trouver des solutions."



Une cinquantaine de personnes - postiers, traqueurs et lieutenants de Louvèterie - sera mobilisée sur site. Un périmètre de sécurité interdit à la population sera défini sur le secteur, dimanche, "y compris sur les sites de randonnées très fréquentés, ajoutent les services de la Ville d'Ajaccio dans leur communiqué. Les forces de l’ordre - police municipale, police intercommunale et nationale - seront présents pour la protection de tous. Ce dispositif implique des déviations routières peu contraignantes pour les usagers."