Pourquoi l’eau est-elle devenue jaunâtre à Ajaccio ?

« Il y a eu une coupure d’électricité de la vanne de régulation qui permet de faire en sorte que le débit dans les canalisations soit toujours égal, ce qui a engendré une problématique. Car quand le débit change, cela a pour effet de décrocher des particules neutres de la canalisation et automatiquement, cela modifie la coloration », indique t-il.



Mais pour lui, la potabilité n’a jamais été remise en cause. « Quand la couleur change cela peut inquiéter les gens, mais nous, nous n’étions pas du tout inquiets quant à la potablité. Nous n’aurions pris aucun risque », assure le directeur. « L’eau est trouble quand le taux de turbidité dépasse un certain seuil. Des seuils sont acceptables, et quand ils sont dépassés la potabilité est plus complexe. Bien entendu, à aucun moment nous ne sommes arrivés à ces stades. La potavilité a toujours été d’actualité. », insiste t-il.



Kyrnolia attend désormais le résultat des analyses de l’Agence Régionale de Santé « qui sont importantes pour confirmer que l’eau était bien potable ». « Nous les communiquerons demain », conclut Grégory Simonpoli.