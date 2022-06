Pourquoi en Corse les collégiens et lycéens quittent l'école début juin ?

Marie-Jeanne s’interrog e. La scolarisation de lycéens et collégiens devrait être assurée jusqu’au premier jour des vacances d’été, soit vendredi 7 juillet juillet. Sur le terrain pourtant, cette parent d’élèves, vit une situation bien différente. Pourquoi son fils rend-il ses livres de classe ce jeudi 9 juin ? À un mois de la date officielle de fin des cours fixée par l’Éducation nationale au 7 juillet, le conseil de classe de son fils Matteo , élève de seconde d'un lycée bastias , s’est déroulé le 9 juin. Sa sœur, Anna, sait qu’elle passera en seconde depuis déjà deux jours. « Les programmes sont-ils terminés ? Est-ce normal qu’ils aient trois mois de vacances ? », s’interroge la mère de famille.



Comme chaque année, ces questions traversent l’esprit des parents d’élèves des collèges et lycées corses. « Qu’ils ne s’inquiètent pas, lance Fabrice Fara, p roviseur lycée Jean-Pau l de Rocca Serra à Porto-Vecchio qui poursuit, les programmes sont bouclés à la mi-mai. La fin d’année scolaire est basée sur un calendrier académique très contraint, encadré par des échéances comme les examens du Baccalauréat et du brevet des collèges. » Ce raccourcissement du calendrier scolaire serait donc dû à l’inflation du nombre d’épreuves du bac, justifient bon nombre d'enseignants et de chefs d'établissement.



Ainsi, les conseils de classe sont encadrés par des dates fixées par l’ Éducation nationale et ont généralement lieu avant le 10 du mois . La remise des livres demande une grande logistique. De ce même point de vue, les salles de cours doivent être libérées pour les différents examens et les professeurs mobilisés sur la surveillance des épreuves puis à leur correction.



Juin se révèle donc d’une durée express . Pour rappel, cette année, les épreuves du baccalauréat général se dérouleront les 15 et 16 juin avec la Philosophie pour les terminales. Le grand oral se tiendra du 21 au 24 juin. L’épreuve écrite de français des premières se déroulera le 16 juin 2022.



Concernant le brevet des collèges, il se tiendra les jeudis 30 juin et vendredi 1er juillet.



Mais alors les élèves peuvent-ils venir après le conseil de classe ?



À cette question, Fabrice Fara est formel : « nous accueillons toujours les élèves qui souhaitent jusqu’au 7 juillet. Évidemment, certains professeurs sont absents à cause de la surveillance du bac, mais d’autres restent et proposent un accompagnement notamment pour les élèves les plus fragiles, avec des remises à niveau pour qu’ils ne quittent pas les classes brutalement. »