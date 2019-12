Pour une société unie et fraternelle : le pari de l'académie de Corse et de l'ordre des avocats de la Corse-du-Sud

Julie Benetti, rectrice de l’académie de Corse et Stephane Nesa, bâtonnier du barreau d’Ajaccio ont récemment signé une convention de partenariat pour aider les élèves de la Corse du Sud à entreprendre un parcours citoyen qui vise à la construction, pour chaque jeune, d’un jugement moral et civique et à l’acquisition d’une culture de l’engagement, via des projets pédagogiques et éducatifs porteurs de sens.



Dans cette perspective, pour Julie Benetti la question du droit devait être plus prégnante dans la vie des établissements scolaires, « des sujets juridiques doivent être proposés aux collégiens et lycéens, notamment l’intervention de personnalités extérieures exerçant la profession d’avocat. ».



Pour cette raison les deux institutions ont décidé de s’associer dans ce projet qui a pour finalité de permettre à des avocats bénévoles d’aller à la rencontre des élèves afin de traiter de thématiques en lien avec les programmes et d’engager des débats argumentés dans les classes. L’objectif est de faire prendre conscience aux jeunes que le droit fait partie intégrante de leur quotidien et est indispensable à la préservation d’une société unie et fraternelle.