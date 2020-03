Pour un centre Covid dans le Valinco-Sartenais-Alta Rocca : l'appel, urgent, des soignants

"Nous appelons l'ensemble de nos collègues soignants (médecins, infirmiers, kinés) à nous rejoindre afin de pouvoir organiser la permanence de ces consultations 7 jours sur 7 matin et après-midi, et ce sur plusieurs semaines" précise le

Toutes les informations de fonctionnement seront communiqués à l ensemble de la population rapidement.

"il est très important que ce centre ouvre très rapidement, dès ce week-end afin de limiter la propagation du virus" souhaitent les personnels soignants qui décidé de créer ce centre.

"Il est important aussi de de désengorger les cabinets médicaux et les urgences. L'aide de tous compte".

Afin d'installer le plus rapidement possible un centre de consultations Covid dans le Valinco, pour accueillir toute personne présentant des symptômes Covid-19, le personnel soignant - médecins, infirmiers - de la région est à la recherche:de matériel de protection (masques chirurgicaux, masques FFP2, gants, combinaisons, blouses jetables, charlotte, et surchaussures et lunettes de protection notamment.Mais il importe, aussi, d'aménager le futur local qui accueillera le centre.