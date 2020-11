Pour les fêtes de fin d’année, Air France augmente ses capacités sur les vols pour la Corse

Cette augmentation de fréquences concernera les liaisons au départ de Paris et celles de région à région, avec notamment la réouverture de lignes Air France suspendues depuis le confinement : Bordeaux-Marseille, Bordeaux-Nice, Lille-Marseille, Lille-Toulouse, Lille-Nice, Lyon-Biarritz, Paris-Charles de Gaulle-Biarritz, Paris-Charles de Gaulle-Rennes, Paris-Orly-Pau, Rennes-Toulouse, Strasbourg-Toulouse et Strasbourg-Nice,: Biarritz-Nice, Bordeaux-Lille, Brest-Toulon, Caen-Marseille, Caen-Nice, Strasbourg-Marseille, Strasbourg-Biarritz, Strasbourg-Brest, Strasbourg-Pau, Rennes-Marseille, Rennes-Nice,La desserte des Outre-mer sera elle aussi renforcée au départ de Paris-Orly vers Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis de La Réunion. A compter du 14 décembre, Air France desservira Pointe-à-Pitre et Fort-de-France au départ de Paris-Charles de Gaulle, en complément de l’offre au départ de Paris-Orly, permettant des correspondances vers l’ensemble du réseau Air France.Avant tout voyage, Air France encourage ses clients à prendre connaissance des formalités en vigueur, notamment en matière de tests COVID, en consultant le site airfrance.traveldoc.aero . Pour rappel, la présentation d’un test COVID négatif est actuellement obligatoire pour tout déplacement vers les Outre-mer.Parce que la sécurité de ses clients et de ses personnels est sa priorité absolue, Air France maintient les mesures sanitaires Air France Protect avec le nettoyage renforcé des avions avant chaque départ, la prise de température lors de l’embarquement vers certaines destinations, et le port du masque chirurgical, rendu obligatoire tout au long du voyage.Pour un voyage en toute confiance, Air France offre à ses clients une totale flexibilité pour leurs réservations, avec la possibilité de reporter ou d’annuler leur voyage sans frais quel que soit le motif, et sans avoir à fournir justificatif. ** Pour tous les vols Air France jusqu’au 31 mars 2021 :- Modification : possibilité de modifier la date et/ou la destination de votre billet quelles que soient les conditions tarifaires de votre billet jusqu’au jour du départ du 1er vol. Si le prix du nouveau billet est plus élevé, la différence tarifaire restera à la charge du client.- Remboursement : possibilité de demander le remboursement du billet jusqu’au jour du départ du 1er vol. Si les conditions tarifaires de votre billet n’autorisaient pas un remboursement, un avoir valable un an sera délivré, dont le remboursement pourra être demandé à tout moment.