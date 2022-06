Potagers, vergers : la belle réussite pour les jardins partagés de Cardo

« L’idée de départ m’est venue de la démarche de l’association Umani de Jean-François Bernardini » explique Philippe Cardi, président de L’ortu nustrale di Cardu. « Parmi ses programmes, figurait Rifà di a Corsica un Giardinu qui consistait pour ceux qui disposaient d’un bout de terre à initier ou mieux s’organiser pour produire durablement ce que nous mangeons. Je possédais justement à Cardo 2 400 m² que tous les ans je devais débroussailler. En mai 2021, nous avons alors créé l’association l’ortu nustrale di Cardu pour favoriser la promotion, le développement de la culture des jardins partagés familiaux à des fins non lucratives ou commerciales et dans un esprit de convivialité et d'entraide. Ainsi pour le prix d’une cotisation, nous avons mis à disposition une dizaine de lopins pour y pratiquer le jardinage ».





L’engouement est au rendez-vous et aujourd’hui sur cette terre autrefois en friche poussent tomates, aubergines, oignons, melons, fèves, brocolis, orge, seigle, blé, tabac… « Chaque jardinier est responsable de sa parcelle et chacun y travaille avec amour la terre, récoltant pour sa propre consommation fruits et légumes». Des cultures traditionnelles, dans le respect de la biodiversité et de l’environnement, venues des anciens, mais aussi quelques essais de plantation nouvelles comme le tabac ou l’ananas. Sur place malle à outils en bois, bassin à nénuphars où nagent poissons rouges et grenouilles, composteurs… Un joli petit cabanon aussi qui réunit souvent ces personnes aux mains vertes autour de moments de partages, conviviaux ou de dégustation. Le retour aux sources, aux vraies, au son de la cloche de l’église du 19e siècle ou du chant du coq !