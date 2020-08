Porto-Vecchio : une nouvelle vision du milieu associatif et de son rôle dans la Cité

Pour mettre en œuvre ce vaste et important chantier, les élus s'étaient mobilisés avec les présences du premier adjoint, Michel Giraschi, d'Emmanuelle Giraschi (2e adjointe) en charge de la santé et de l'action sociale, de Dominique Verdoni (4e adjointe) pour le vaste domaine de la culture, de Véronique Filippi (8e adjointe) en charge des sports, et de Nathalie Maisetti, conseillère municipale au niveau des affaires scolaires. Les représentants de l'ARS étaient, également, présents pour évoquer ce moment pour le moins compliqué avec la recrudescence de l'épidémie de Covid 19 et l'application, plus que vitale, des gestes sanitaires.

Le but de cette opération était de présenter à l'ensemble des acteurs associatifs la nouvelle donne avec une implication plus importante des associations dans la vie publique locale.

En maîtresse de cérémonie, Dominique Verdoni a rappelé quelques chiffres, à savoir que le montant du budget municipal alloué aux associations, dans le cadre des subventions, dépasse les 680.000 euros. A cela, il convient d'ajouter la mise à disposition gratuite des infrastructures municipales.



Transversalité, mutualisation et contractualisation



L'idée force développée lors de cette soirée est d'impliquer de manière plus importante et pérenne les associations dans la vie de la ville dans le cadre d'une politique ambitieuse dans différents domaines. Pour ce faire les aides accordées aux associations comprendront trois volets, l'aide au fonctionnement, l'appel à projets et la contractualisation avec la commune. Ce qui revient à dire que le tissu associatif, qui sera mieux identifié en termes de compétences et de champ d'action, aura un rôle à jouer dans les différents projets menés par la municipalité dans tous les domaines.

Sortir des sentiers battus, aller à la rencontre des différents publics, ce sont là une partie des éléments de cette ambitieuse feuille de route.

Autre donnée importante la transversalité. Les domaines ne seront plus séparés et il faudra rechercher les différentes entrées qui permettront à une action menée par une association d'avoir une vision à la fois au plan sportif, mais peut-être, aussi culturel et sur celui de la santé et d'une manière générale du bien vivre au quotidien..

Une mutualisation des moyens et des projets, ainsi qu'une mise en synergie des compétences. Des axes forts qui vont permettre au plus grand nombre de bénéficier de cette nouvelle donne.

L'équipe municipale a déjà annoncé que les associations seront conviées à d'autres réunions de travail.

Un signe fort envoyé à ce secteur qui se voit, désormais, investi d'une tout autre responsabilité.