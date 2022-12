Porto-Vecchio : un homme de 70 ans, perdu et épuisé, retrouvé sain et sauf

Cet homme de 70 ans, venu dans sa famille passer les fêtes, était parti à la recherche de ses chiens jeudi en fin de journée. Finalement, il a passé malgré lui la nuit à la belle étoile.



Inquiets de ne pas l'avoir vu revenir, ses proches ont donné l'alerte.

Aussitôt, les gendarmes de Porto-Vecchio, sous la direction du commandant de compagnie, le chef d’escadron Thibault, ont entamé des recherches nocturnes .

Elles se sont poursuivies toute la nuit et se sont intensifiées très tôt ce vendredi matin avec le renfort de gendarmes locaux, du Peloton de gendarmerie de Haute-Montagne de Corse et de la Section aérienne d'Ajaccio, d’une équipe cynophile ‍ et d’une vingtaine de personnes, des amis de la famille, des chasseurs et des voisins.

Ce bel élan de solidarité s'est avéré payant.



Perdu et épuisé, l'homme s’était endormi au détour d’un chemin et a été réveillé par les appels des personnes le recherchant.

Ce sont ses appels qui lui ont permis d'être retrouvé sain et sauf.





Au terme de l'opération, les gendarmes de Porto-Vecchio ont tenu à remercier vivement toutes les personnes qui ont participé au dispositif de recherches qui ont abouti à cette fin heureuse