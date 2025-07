Porto-Vecchio : six ans de prison pour violences conjugales

Les faits s’étaient déroulés jeudi 26 juin à Porto-Vecchio. Les gendarmes de la commune avaient été appelés pour intervenir au domicile d’une femme de 55 ans, retrouvée en sang.

Un examen médical approfondi avait révélé qu’elle avait reçu un coup de couteau au thorax en plus des coups qu’elle dénonçait de la part de son compagnon. L’enquête menée dans l’urgence avait permis de retrouver l’arme blanche maculée de sang et d’établir que l’auteur présumé des violences se trouvait sous l’emprise de l’alcool au moment des faits.



Placé en garde à vue, l’homme, âgé d’une soixantaine d’années, n’avait pas nié l’altercation mais avait affirmé ne pas se souvenir avoir utilisé un couteau. Il avait réitéré cette version lors de l’audience correctionnelle qui s’est tenue lundi après-midi à Ajaccio.



Déjà condamné à deux reprises pour des faits de violences conjugales, il avait été déféré au parquet le 29 juin et placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement en comparution immédiate. Il a finalement été reconnu coupable en état de récidive et condamné à six ans d’emprisonnement, avec interdiction d’entrer en contact avec la victime et interdiction de détenir une arme.



Dans un communiqué, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, a salué « la rapidité avec laquelle les gendarmes de Porto-Vecchio ont pu traiter cette affaire grave et ainsi protéger la victime, qui a cru qu’elle aurait pu succomber aux coups portés par son conjoint ». Il a rappelé que cette affaire s’inscrit dans le cadre d’« une politique pénale prioritaire de lutte contre toutes les formes de violences intrafamiliales » menée par le parquet d’Ajaccio. Le magistrat souligne également un constat récurrent : « Nombre de violences conjugales sont commises alors que les auteurs sont alcoolisés, et les victimes souvent sous l’emprise de leur conjoint. » Il insiste enfin sur l’importance pour les victimes de signaler rapidement les faits, et rappelle que l’association CORSAVEM 2A, spécialisée dans l’aide aux victimes, peut leur apporter soutien et accompagnement.