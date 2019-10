Porto-Vecchio : qui a vu Yves et Patricia Rosay ?

Charles Monti le Dimanche 27 Octobre 2019 à 09:09

Yves et Patricia Rosay, tous deux âgés d’une soixantaine d’années, ont disparu ce jeudi dans le secteur de Porto Vecchio. Le couple originaire de Rouen est parti de son hôtel le Tildury, sans doute pour effectuer une randonnée, et il n'y est plus revenu depuis. La gendarmerie est prévenue et s'est mise à la recherche de Rosay. Et des amis ont lancé un appel sur les réseaux sociaux qui a été partagé des milliers de fois. Leurs enfants sont arrivés à Figari ce dimanche matin et beaucoup de personnes se sont, déjà, mobilisées à leurs côtés. Plus d'infos à venir

