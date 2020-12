Porto-Vecchio : la municipalité a signé a Cartula di a Lingua Corsa

- Papier à en-tête bilingue

- Message bilingue sur le répondeur de la mairie, avec formule de lancement en Corse

- Signalétique bilingue externe de la mairie

- Cartons d'invitation bilingues pour les manifestations culturelles

- Signalétique en langue corse ou bilingue externe sur les bâtiments dépendant de la commune notamment les écoles

- Mise en place d'une signalétique directionnelle en langue corse ou bilingue sur le périmètre de la commune

- Mise à disposition du public de formulaires bilingues pour les actes les plus courants (mariage, naissance, décès..)

- Mise en place de plaques de rues bilingues ou en langue corse, signalisation de hameaux, de lieux-dits ou de chemins communaux en langue corse.

- Mise en place d'actions de formation professionnelle permettant au personnel municipal d'apprendre la langue corse ou de se perfectionner dans la pratique écrite ou orale de la langue.

- Désignation d'un élu référent pour la mise en oeuvre de la présente charte et la promotion de la langue corse dans la commune, ainsi qu'un référent parmi les cadres administratifs si nécessaire, en fonction de l'importance des services.

- Signalisation festive en langue corse ou bilingue.

- Information donnée au public quant à la possibilité d'avoir une cérémonie de mariage bilingue

- Bilinguisme systématique ou une présence visible et forte de la langue corse dans les documents de communication municipaux.

- Prise en compte de la connaissance de la langue corse parlée ou écrite dans les profils de postes pour les recrutements effectués par la commune dans les secteurs clés de l'accueil, de la communication, de la rédaction des actes, de la culture et du patrimoine, des loisirs jeunesse et de la petite enfance, ainsi que le secteur sanitaire et social.

- Définition d'une politique culturelle d'aide à la création artistique et aux initiatives concernant la langue corse (associations organisant des activités en langue corse, case di a lingua, fêtes patrimoniales....).