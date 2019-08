Porto-Vecchio : la "Marine" joue la carte de l'excellence

Après une première série de travaux en 2003, c'est quatre ans plus tard que La Marine effectuait un virage à angle droit pour devenir, exclusivement, un restaurant, bar, lounge.Cette année, donc, l'établissement a été entièrement "relooké" grâce au travail de l'architecte Soline Meyer du cabinet A Campa et de la société Corebat.Pour le maître des lieux Didier Sauli le choix a été évident: "Cela fait plusieurs années que l'on pense et que l'on travaille sur ce projet avec la volonté de privilégier les matières nobles intemporelles comme le bois, la pierre et la brique qui donnent une autre ambiance au restaurant. De nombreux changements sont donc intervenus au niveau de la salle et de la cuisine et puis, nous avons voulu ajouter un bar sur la terrasse. Nous avons concrétisé, sur ce dernier point, un projet très ancien qui tenait, déjà, à cœur à mon père. Nous avons voulu un espace convivial qui ressemble à un pont de bateau pour coller au cadre général. C'était quand même un pari osé au départ et je veux saluer le travail exceptionnel du cabinet d'architecture et de la société Corebat car, quand on s'attaque à de l'ancien on ne sait jamais, vraiment, où l'on va, mais le rendu est convivial et chaleureux et c'est ce que je souhaitais avant toute chose".



Si la forme est belle, le fond lui est très bon avec le souci de l'excellence au niveau des produits proposés à la clientèle. Tout cela assorti de nouveautés en cuisine avec un four à pizza ainsi qu'un four à braise unique qui vaut le détour. Si l'on ajoute à cela une cave à vin de premier plan avec les meilleurs crus insulaires et d'autres d'exception en provenance d'outre-Méditerranée, sans oublier le laboratoire de pâtisserie servi par un chef, on obtient le subtil mélange de l'excellence à tous les niveaux.





Quant à ceux qui ne connaissent par encore La Marine, il convient de combler ce manque sans, pour autant, se presser car l'établissement est ouvert tout au long de l'année. A suivre de près le saumon fumé qui ne va tarder faire son apparition à la carte et qui, de l'avis même des connaisseurs, vaudra, à lui seul, le détour.



