Porto-Vecchio : deux jeunes hommes condamnés à 18 mois de prison pour transport de stupéfiants

Ce jeudi, le tribunal correctionnel d’Ajaccio a condamné deux jeunes hommes de 19 et 21 ans à 24 mois d’emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, pour des faits de transports de produits stupéfiants dans la région de Porto-Vecchio.



Dans un communiqué, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, indique que les deux jeunes hommes avaient été interpellés le 8 juin dernier par les services de la gendarmerie de Porto-Vecchio qui « effectuaient un classique contrôle routier ». Après leur placement en garde à vue « pour suspicion de trafic de stupéfiants sur le bassin de Porto-Vecchio », des perquisitions et la fouille du véhicule avaient permis de découvrir « de la cocaïne et environ 300 grammes de résine de cannabis ».



Lors de l’audience, les deux prévenus - placés en détention provisoire - ont « nié leur participation à un quelconque trafic » selon le procureur de la République. Le tribunal a toutefois retenu leur culpabilité a minima sur le transport de produits stupéfiants et les a condamnés à 18 mois de prison ferme. Tous deux « primodélinquants », ils ont été maintenus en détention. L’occasion pour le procureur de la République de rappeler « le risque pénal encouru en cas de transport ou de détention de produits stupéfiants puisque même en l’absence de casier judiciaire, le transport de ces produits illicites peut mener à une incarcération ».