Porto-Vecchio : des jeunes de Pifano sensibilisés à la sécurité routière grâce au karting

Encadrés par le moniteur municipal Mourad Maabich, les jeunes participants ont pu s'initier à la pratique du karting. Une seconde séance est prévue mercredi prochain, possiblement en présence d'Yves Loubet, l'ancien pilote de rallye porto-vecchiais. Au-delà de la découverte d'une discipline sportive peu accessible en raison de son coût, l'opération s'inscrit dans un projet consacré au sport automobile et à la prévention routière. Depuis plusieurs semaines, les enfants travaillent sur les questions liées à la sécurité sur la route et réfléchissent à des actions de sensibilisation.



« Nous nous sommes rendu compte qu'à l'EMS, le mercredi, nous n'avions pas beaucoup d'enfants du quartier de Pifano. Nous avons donc décidé d'aller vers eux », explique Véronique Filippi, adjointe aux sports de la ville de Porto-Vecchio. Dans le cadre de ce projet, les enfants participent également à la conception de panneaux d'information destinés à la prévention routière. Leur travail doit aboutir à la réalisation d'une maquette qui pourrait servir de support à de futus panneaux contribuant à réduire les risques d'accident aux abords des écoles. « Leur parler de la prévention routière, c’est une manière pour eux de sensibiliser aussi leurs parents et leurs camarades aux dangers », observe Mourad Maabich, leur moniteur, qui a trouvé les enfants « débordants d’imagination », mais surtout « ils ont bien compris le message qui est de se sécuriser, en regardant bien quand ils traversent la route ».



Si la session de karting est intervenue comme une récompense à la fin de cet atelier de sensibilisation routière, elle permet aussi aux enfants de tenir un volant entre les mains et de se mettre dans la peau d’un conducteur : « On engage un vrai travail de protection sur le circuit, souligne Mourad Maabich. Les enfants portent des casques et on leur dit bien que ce sont pas des auto-tamponneuses qu’ils conduisent ! »