AOP Calvi : depuis quelques années, la nouvelle génération de vignerons prend le relais

À l’occasion de leur assemblée générale, les vignerons de l’AOP Calvi ont élu un nouveau bureau et confié la présidence à Marc-Antoine Villanova. Après neuf années à la tête de l’appellation, Paul-Antoine Suzzoni continue de passer le relais à cette nouvelle génération de professionnels déterminée à poursuivre le développement de l’appellation emblématique de Balagne. Une transmission qui intervient dans une année symbolique, marquée par le 50e anniversaire des AOP corses.





Réunis en assemblée générale, les vignerons de l’AOP Calvi ont élu leur nouveau bureau. Après neuf années à la présidence, Paul-Antoine Suzzoni a passé le témoin à Marc-Antoine Villanova, 29 ans, un autre représentant de cette nouvelle génération de viticulteurs qui reprend progressivement les rênes des domaines familiaux de Balagne. Une transition placée sous le signe de la continuité, de la transmission et du collectif.

« Le but est de faire une transmission. Nous nous connaissons tous, nous travaillons ensemble et nous essayons de nous répartir les responsabilités », explique Paul-Antoine Suzzoni, qui avait succédé à Camille Anaïs Raoust en 2017. Désormais trésorier de l’association, il continuera à accompagner l’appellation tout en laissant la présidence à un nouveau visage.





Neuf ans de développement et de valorisation

Pour l’ancien président, le bilan est positif. « L’AOP a progressé sur de nombreux points. Cette année marque les 50 ans de la création de l’AOP Corse et des AOP villages. Quand on regarde le chemin parcouru, la progression qualitative est énorme, tant sur les vignobles que sur les pratiques environnementales ou les critères de qualité». Au-delà des aspects techniques, Paul-Antoine Suzzoni souligne également la force du collectif. « Depuis cinquante ans, l’esprit fédérateur est toujours là. L’AOP Calvi est plus forte que jamais».





Aujourd’hui, l’appellation regroupe dix vignerons récoltants et treize viticulteurs sur un territoire s’étendant de Galeria à Pietralba. Plus exigeante encore que l’AOP Corse dont elle dépend, l’AOP Calvi repose sur des critères de production particulièrement stricts appliqués à une aire géographique précisément délimitée.





Une jeunesse déjà expérimentée

Élu président, Marc-Antoine Villanova, du Domaine Camellu, a repris l’exploitation familiale il y a sept ans. À seulement 29 ans, il entend poursuivre le travail engagé tout en renforçant la visibilité de l’appellation. « Nous allons rester dans la continuité de ce qui a été fait. Nous sommes une nouvelle génération, les fils de ceux qui ont construit cette appellation. Nous sommes très soudés et nous voulons conserver cet esprit tout en développant davantage la communication et les événements », explique-t-il.

Parmi les rendez-vous désormais bien installés figure la Spitulate, une fête de fin de vendanges organisée chaque année par les vignerons. « C’est un moment convivial où l’on célèbre la fin de la récolte. Des vignerons d’autres régions viennent également partager ce moment avec nous », précise le nouveau président.





Héritiers d’un travail de plusieurs décennies

Vice-président du nouveau bureau, Marc’andria Acquaviva rappelle que cette relève s’inscrit dans une histoire collective plus longue. « Nous récoltons aujourd’hui les fruits du travail réalisé par la génération précédente. Dans les années 1990, ils ont posé les bases d’un développement qualitatif remarquable. La transmission est intrinsèque à notre métier. Nous avons aussi la chance d’avoir des parents qui continuent à nous accompagner quotidiennement dans les exploitations». F

ormés pour beaucoup à l’extérieur de la Corse et parfois dans d’autres régions viticoles françaises, ces jeunes vignerons cherchent à conjuguer modernité et respect de l’identité des domaines familiaux.





Une appellation tournée vers l’avenir

Face aux défis du changement climatique et à l’évolution de la consommation de vin, les professionnels restent confiants. « La baisse de consommation est une réalité mondiale, mais les vins corses bénéficient d’une image forte et d’une identité qui séduit de plus en plus sur le continent », souligne le vice-président. Les vignerons travaillent également sur des réponses collectives aux enjeux environnementaux, en lien notamment avec le Centre de Recherche Viticole de Corse et différents projets liés à la biodiversité.

L’AOP Calvi peut également revendiquer une distinction nationale, depuis 2022, elle est devenue la première appellation village de France entièrement certifiée en agriculture biologique. « Cette labellisation est le résultat d’une intelligence collective. Lorsque tout le monde fait face aux mêmes problématiques, il est plus facile de trouver ensemble des solutions », rappellent les membres du bureau.





Les 50 ans de l’AOP en ligne de mire

Le nouveau bureau entend désormais mettre à profit cette année anniversaire pour renforcer encore le lien entre producteurs et consommateurs. « Notre rôle n’est pas seulement de produire du vin, mais aussi de le faire connaître. À travers les événements que nous organisons, nous voulons créer du lien, partager notre travail et faire découvrir notre territoire dans des moments conviviaux », conclut Marc-Antoine Villanova.

Et au-delà de la qualité des vins, les responsables de l’AOP Calvi ont insisté sur la force du collectif qui unit les vignerons de Balagne. Une solidarité qui dépasse largement les questions de concurrence. « Quand nous sommes confrontés aux mêmes problématiques, il est plus facile de trouver des réponses ensemble », souligne Paul-Antoine Suzzoni. Cette dynamique commune a notamment permis à l’ensemble de l’appellation d’obtenir la certification biologique, mais aussi de porter des projets environnementaux et de valorisation du territoire. Pour les vignerons, travailler main dans la main est devenu une évidence. « Nous nous tirons tous vers le haut. À plusieurs, nous sommes plus forts », résume-t-il.

Cette coopération se traduit également par l’organisation d’événements destinés à rapprocher producteurs et consommateurs. À l’heure où la relève est assurée, l’AOP Calvi semble plus que jamais déterminée à poursuivre son développement en s’appuyant sur ce qui fait sa force depuis un demi-siècle, la qualité de ses vins, son engagement environnemental et la solidarité entre ses vignerons.