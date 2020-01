Porto-Vecchio : Le documentaire "Falconetti" sera diffusé en présence de son réalisateur à la Cinémathèque de Corse

Renée Falconetti a marqué l'histoire du cinéma par son interprétation de Jeanne d'Arc dans le film de Carl Dreyer "La Passion de Jeanne d'Arc" en 1928. Découvrez son parcours à travers un documentaire, suivi du "film de sa vie"...Pour beaucoup, la vie, l'existence et la carrière artistique de Renée Falconetti se limitent à son interprétation bouleversante dans "Jeanne d'Arc". Mais derrière l'icône du cinéma mondial, derrière ce visage tour à tour ému, exalté, endolori, combatif, ou résigné, il y a l'histoire d'une femme, actrice de théâtre admirée dans les années 20, personnage riche, parfois fantasque, à l'histoire tourmentée, et au destin tragique. Le film tente de raconter cette histoire, de dresser le portrait sensible de cette comédienne. De retrouver la femme derrière ce visage devenu image sacrée. Ce visage dont Dreyer disait qu'il y avait vu les traces de souffrances anciennes, et de pulsions autodestructrices.A 19h30 sera diffusé le film "La Passion de Jeanne d'Arc" de Carl Tehodor Dreyer.Son synopsis en quelques lignes :En 1431 débute le procès de Jeanne dans le château de Rouen, devant un tribunal ecclésiastique au service de l'occupant anglais. Enchaînée, avec une simplicité désarmante, elle explique ses gestes devant une foule qui a décidé de la condamner avant même le début de son jugement.Pour toutes infos et réservations, rendez-vous sur le site de la Cinémathèque de Corse - Casa di Lume