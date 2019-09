Porto-Vecchio : Jean-Michel Sauli : "la Fête du Sport est un moment important"

Jean-Michel Sauli, adjoint aux sports, de la ville de Porto-Vecchio a souligné l'importance de cette échéance : " Depuis 2011, la Fête du Sport, initiée par la commune, est devenue un moment très attendu par le tissu associatif dans son ensemble, mais aussi par le grand public, car elle permet, à la fois, de lancer la saison sportive, mais aussi de montrer combien le sport porto-vecchiais se porte bien. Ce sont deux aspects importants et complémentaires car force est de constater que l'offre sportive au niveau de la commune est diverse et variée, mais que cette capacité à offrir une pratique très diversifiée s'accompagne, dans le même temps, de résultats de très bon niveau qui dépassent largement le simple cadre insulaire. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les performances de nos représentants à l'échelle nationale voire internationale. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier les bénévoles qui oeuvrent dans les différents clubs pour leur implication. Ils sont une véritable richesse en incarnant, de très belle manière, ce sport de proximité qui permet au plus grand nombre de pouvoir s'adonner à sa passion."

L'élu au sport a évoqué les changements de cette Fête 2019.

"Nous avons fait l'effort, au fil des éditions, de proposer une constante évolution de cette manifestation. Pour cette neuvième version, l'horaire a été changé en le concentrant sur l'après-midi et le début de soirée. Nous avons voulu, également, privilégier la convivialité de cet événement en organisant une soirée de gala qui sera l'occasion de mettre un terme de manière festive à la Fête du Sport. Nous aurons, aussi, la chance d'avoir, samedi, la présence de l'ancien ailier international de rugby Vincent Clerc qui vient rendre visite au club de Porto-Vecchio XV, lauréat de l'opération "Graines de Champions" parrainé par Gedimat. Ce sera un moment important pour l'ovalie, mais pour le sport porto-vecchiais en général"







Mais aussi, les lignes de force de cet événement et au-delà de la politique communale en matière sportive. "Pour autant la constante de la Fête du Sport est de permettre à tous les publics jeunes et moins jeunes de trouver pratique à sa convenance et c'est pour cela que ce rendez-vous est important d'autant plus cette année où nous avons la chance de mettre en service la piste du stade Claude Papi, qui a été entièrement revue et qui va bénéficier d'un équipement flambant neuf, et le COSEC des Quatre-Chemins qui, lui aussi, a été repensé avec un plus grand nombre de salles, dont une entièrement, dédiée à la gymnastique. Ce sont là de beaux outils au service des clubs. L'autre grand chantier demeure la piscine qui va devenir une réalité dans les prochains mois. Je crois que le développement sportif qui est proposé sur plusieurs années est cohérent. Il donne l'opportunité d'accueillir des manifestations de haut-niveau, à l'échelle de la commune, sans oublier l'essentiel à savoir une pratique locale qui doit être valorisée".



