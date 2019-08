Porto Vecchio : Du 12 au 17 août 2019, le magasin E.Leclerc organise une collecte de dons pour soutenir les Sauveteurs en Mer de la SNSM

Les bénévoles de la SNSM de Porto Vecchio seront présents dans le magasin et distribueront des cartes de dons qu'il suffira de passer en caisse pour faire un don à hauteur de 2 euros (minimum). Les clients pourront également échanger avec les bénévoles de la SNSM qui seront présents et disponibles pour expliquer aux donateurs l'utilisation et la gestion des fonds collectés.







« En nous permettant d'organiser avec eux une collecte de dons au sein de leurs magasins, E.Leclerc permet en outre à la SNSM de développer sa notoriété auprès des vacanciers présents sur le littoral en août et de les sensibiliser aux enjeux auxquels elle est confrontée pour assurer pleinement et sereinement sa mission »



Xavier de la Gorce, Président de la SNSM







« Nous sommes très fiers de soutenir la SNSM, une association sur qui repose une grande partie de notre système de sauvetage en mer et dont les bénévoles sauvent des vies. Nos magasins sont de plus en plus nombreux à participer et à se mobiliser avec leurs clients pour cette collecte qui est aussi une occasion de sensibiliser le grand public à l'univers du sauvetage en mer » explique Michel-Édouard Leclerc.











Pourquoi participer à l'opération ?



Les ressources de la SNSM sont principalement issues de la générosité du public. Les dons collectés permettent de former ses bénévoles, de renouveler les embarcations afin d'offrir une meilleure sécurité tant aux personnes secourues qu'aux sauveteurs et d'assurer le fonctionnement courant des stations.



L'intégralité des fonds collectés dans les centres E.Leclerc mobilisés seront reversés à la SNSM : 80 % des dons financeront le fonctionnement courant des stations de sauvetages et centres de formations et d'intervention impliqués et 20 % seront dédiés au financement de projets nationaux structurant