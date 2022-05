Porto Latino : un nouveau tremplin musical pour les nouveaux talents

Cela fait plus de 20 ans que l'on enrichit l'offre culturelle sur le territoire et nous avons estimé qu'il était temps de valoriser les artistes qui souhaitent se professionnaliser. Cette initiative va permettre aux artistes insulaires qui oeuvrent à leur échelle de donner une autre dimension à leurs créations et de jouer sur une scène aux côtés d'artistes internationaux. Le Tremplin est comme une évidence. Nous espérons vivement que cette première édition connaîtra son succès et que nous pourrons la perpétuer.Grâce au rayonnement généré par le Festival, nous avons pour volonté première de faire connaître l'émergence artistique local. De tendre vers une égalité de moyens en créant des solutions auquel n'importe quel groupe a normalement accès en métropole. En Corse, il y a une grande richesse artistique musicale et nous souhaitons la promouvoir à sa juste valeur.- Le Tremplin est destiné aux artistes insulaires. Il faut que la personne ou le groupe soient recensés en Corse. Aucune contrainte n'est imposée. Il n'y a pas de limite d'âge. Tous les styles musicaux seront appréciés. Les seuls critères à respecter sont d'être majoritairement auteur-compositeur-interprète, avoir un répertoire de 30 minutes dont un titre enregistré en live et de ne pas avoir de contrat avec un label.- Pour participer, il suffit de nous adresser votre candidature dès à présent via notre plateforme avant le 30 mai 2022 minuit. Si vous êtes sélectionné(s), vous recevrez une réponse par courriel la troisième semaine de juin. Composé de professionnels et de partenaires culturels et artistiques confirmés, le jury procédera à une première sélection de 4 projets puis une délibération supplémentaire viendra désigner l’artiste, le groupe ou le projet lauréat du Tremplin Live à l’issue de la soirée organisée le 04 août 2022. Le compte à rebours est lancé ! Pour candidater, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le site www.portolatino.fr/tremplin