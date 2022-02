Portivechju : début des travaux à l'Espace Jean-Paul de Rocca-Serra

Ces travaux, dont le syndicat mixte, composé de la municipalité de Portivechju et de la Collectivité de Corse, est maître d'œuvre, ont pour objectif principal la réhabilitation énergétique du bâtiment à savoir la réfection des façades, mais aussi l'étanchéité et l'isolation.



Dans le même temps, l'Espace Jean-Paul de Rocca-Serra bénéficiera d'aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, le parvis fera l'objet d'une modification de son profilage. C'est là le premier chantier majeur qui aura pour cadre la ville de Portivechju, qui va voir dans quelques semaines démarrer les travaux du futur port de plaisance.





D'autres travaux structurants suivront à l'image de l'école maternelle de Pifano et de la cuisine centrale municipale.