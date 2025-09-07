Portivechju - Si Movi: belle vitrine du tissu associatif porto-vecchiais

Une version qui a rassemblé à partir de 10 heures du matin et jusqu'à 17 heures plus d'une cinquantaine de stands qui ont accueilli plusieurs centaines de visiteurs, toutes générations confondues.

Cette édition 2025 a enregistré de nouvelles associations ce qui a permis d'offrir une palette très vaste et très riche allant du Tour de Corse Historique, dont c'était la première participation, jusqu'au théâtre en passant par l'ensemble des activités culturelles et sportive dans toute leur diversité.





Une journée qui a permis d'apprécier toute la richesse et le dynamisme de ce secteur qui fait la part belle au bénévolat véritable richesse à plus d'un titre. Mais Si Movi fait aussi le lien entre culture et sport en faisant en sorte que les deux domaines se complètent.

Cette manifestation devenu au fil des éditions le rendez-vous incontournable du milieu culturel et sportif a donc été lancé en milieu de matinée en présence des adjointes à la Culture et aux Sports, Dumenica Verdoni et Véronique Filippi, ainsi que par Nathalie Maisetti conseillère municipale en charge des écoles.





Une journée rythmée par de nombreuses démonstrations ainsi que plusieurs séquences de remises de trophées aux meilleurs représentants du monde culturel et sportif dont les performances ont permis de faire connaître le nom de Portivechju au-delà des limites insulaires à l'échelle nationale, voire européenne mondiale. Des Trophées qui ont donné un bel aperçu du travail de formation mené sur le temps long dans de nombreux domaines.. Une très belle journée à l'évident succès de fréquentation rendue possible grâce. à l'engagement du tissu associatif dans son ensemble et des différents services de la Commune de Portivechju.

Il ne reste plus qu'à attendre la prochaine édition en septembre 2026.