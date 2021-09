Portivechju : La ville change d'identité visuelle

GAP le Samedi 18 Septembre 2021 à 19:18

A Cità di Portivechju a changé d'identité visuelle. Lors de sa présentation, qui a été faite ce samedi 18 septembre à la médiatique L'Animu, le maire, Jean-Christophe Angelini a expliqué qu'il ne s'agit pas d'un "simple changement technique" mais q'un long travail d'échanges de plusieurs mois a permis d'aboutir à ce nouveau logo et à ses déclinaisons, réalisés par Gabriel Pes.

Une identité visuelle plus "ouverte avec une nouvelle vision du territoire racontant son histoire et les personnes qui y résident". Une identité qui, après un an de mandature, veut aussi "marquer la volonté municipale d'accompagner les projets structurants qui vont jalonner les mois et les années à venir."



Des propos repris par Dumenica Verdoni, adjointe en charge de la Culture, qui a tenu à souligner combien cette démarche avait la volonté "de mettre en avant l'oeuvre des hommes qui ont fait, par leur labeur, ce territoire face à un environnement parfois peu favorable".



Un logo qui met donc en lumière la diversité de Portivechju, en conciliant, aussi, les contraires selon le principe même de la balance symbole d'équilibre. "Cette nouvelle identité est le fruit d'un travail en commun et pas le fait d'une pensée soudaine, mais d'une pensée partagée, avec cet axe majeur de savoir comment peut-on faire société, comment peut-on faire le vivre ensemble, faire une communauté. Cette nouvelle identité dit quelque chose de ce que nous sommes. Tout cela est le coeur est l'essence de notre projet politique" soulignait le premier magistrat di Portivechju.