Portivechju - Core in Fronte occupe la BNP pour dénoncer la politique des banques en Corse

C.-V. M le Samedi 23 Août 2025 à 10:39

Le mouvement nationaliste Core in Fronte a occupé samedi 23 août au matin les locaux de la BNP à Porto-Vecchio. À cette occasion, un tract a été distribué aux passants et clients afin d’alerter sur ce que les militants dénoncent comme une politique bancaire défavorable aux Corses.