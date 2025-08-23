Portivechju - Core in Fronte occupe la BNP pour dénoncer la politique des banques en Corse

CorseNetInfos
C.-V. M le Samedi 23 Août 2025 à 10:39

Le mouvement nationaliste Core in Fronte a occupé samedi 23 août au matin les locaux de la BNP à Porto-Vecchio. À cette occasion, un tract a été distribué aux passants et clients afin d’alerter sur ce que les militants dénoncent comme une politique bancaire défavorable aux Corses.



Dans ce document, adressé aux dirigeants des principaux établissements français installés sur l’île (Caisse d’Épargne, Crédit Agricole, LCL, Société Générale, BNP, Crédit Mutuel, Banque Populaire, Banque Postale…), Core in Fronte reproche aux banques de bloquer l’accès au logement pour de nombreux jeunes Corses, et d’encourager la spéculation foncière et la « colonisation financière ».
Autres griefs : celui de supprimer le contact humain dans les agences au profit de décisions centralisées rt d’étouffer l’économie locale en refusant les prêts aux petites entreprises,
Core in Fronte reproche, encore, aux banques d’utiliser l’épargne corse, évaluée à 8 milliards d’euros, pour enrichir leurs actionnaires au lieu de financer le développement de l’île. Le tract conclut par un appel à la mobilisation des Corses et prévient que cette action constitue un avertissement : « Nous ne laisserons plus paupériser et déposséder en silence » avertit Core In Fronte.

La même opération a été menée à Ajaccio, Bastia et L'Ile-Rousse.





