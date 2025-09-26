Porticcio : une conférence pour mieux appréhender l’impact des hormones au cours de la vie

Manon Perelli le Vendredi 26 Septembre 2025 à 16:11

Ce dimanche matin, l'entreprise Health A Gesondheet organise une conférence au Sofitel du Golfe d’Ajaccio afin d’évoquer la ménopause et l’andropause, des phases de la vie hormonale encore trop méconnues. En présence de trois médecins spécialistes de ces questions, l'objectif de ce temps d'échanges sera d'informer, prévenir et donner des clefs concrètes pour mieux vivre ces étapes et préserver sa santé à long terme.

