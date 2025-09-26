Porticcio : une conférence pour mieux appréhender l’impact des hormones au cours de la vie

La conférence « Ménopause et Andropause, vertige et désespoir » organisée par HAG a déjà connu un grand succès au Luxembourg (Photo : HAG)
C’est un évènement qui a déjà rencontré un franc succès au Luxembourg et qui s’exporte pour la première fois en Corse. Dimanche matin, de 9h30 à 11h30, Health A Gesondheet (HAG), une entreprise luxembourgeoise spécialisée dans les conférences relatives à la prévention en matière de santé, en partenariat avec Casabalma, organise un moment d’échanges sur le thème « Ménopause et Andropause, vertige et désespoir » au Sofitel du Golfe d’Ajaccio, à Porticcio.
« Cette conférence santé et prévention est destinée au grand public et a pour but d’évoquer les questions autour de nos hormones pour apporter des réponses concrètes et efficaces aux troubles liés à la ménopause et à l’andropause, qui est le déclin d’hormones qu’expérimentent les hommes à partir de l’âge de 75 ans », explique Guy Brandenbourger, le fondateur de HAG. « Fatigue, insomnies, perte de forme, douleurs, prise de poids, brouillard cérébral, maladies chroniques, troubles du désir sexuel… Autour de 50 ans, les femmes ont ce déclin d'hormones qui fait qu'elles peuvent avoir un certain nombre de symptômes qui peuvent être invalidants, et leur causer une perte de chances. Ces 34 symptômes seront évoqués durant la conférence pour que les femmes sachent les détecter et puissent engager une discussion avec leurs médecins généralistes et leurs gynécologues », ajoute-t-il.
Pour en parler, l’organisateur s’est entouré de trois experts qui nourriront les échanges. « Ce sont trois médecins reconnus dans leur domaine respectif. Nous aurons tout d’abord le Dr Michel Mouly, qui est un chirurgien gynécologue et cancérologue qui dispose d’une solide expertise et qui exerce à la fois en cabinet mais aussi à l’Institut Gustave Roussy. Nous aurons aussi la Dr Hacer Akkuzu, qui est basée à Luxembourg, et qui est médecin généraliste, spécialisée en microbiote et santé, longévité et santé des femmes de plus de 50 ans et ménopause. Et enfin, la Dr Carole Burté, qui est médecin en médecine sexuelle et qui est basée à Cannes, avec un focus très clair sur l'andropose », détaille-t-il. Et de préciser : « Le leitmotiv de cette conférence, c'est de comprendre pour mieux agir. Chaque participant repartira avec des informations, une expertise, une expérience clinique de chacun des médecins, ce qui selon nous a une valeur différente de ce qu'on peut avoir en lisant les médias ».
Dans ce droit fil, les risques liés à l’absence de prise en charge seront largement évoqués. « Quand on ne traite pas les symptômes de la ménopause, on est confronté à des problèmes importants, comme la prise de poids abdominale qui renforce les risques de maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, ou encore la maladie d’Alzheimer plus fréquente chez les femmes », avertit Guy Brandenbourger en expliquant que tout l’enjeu est de partager des connaissances pour donner aux femmes les moyens d’agir, mais aussi d’ouvrir le débat dans toutes les sphères de la vie quotidienne. « Ce que nous voulons, c’est informer, engager la discussion, et que cette discussion-là soit poursuivie dans les cercles familiaux, professionnels et médicaux, pour pouvoir anticiper et profiter de la vie, aussi longue soit-elle. »
Au-delà de la ménopause et de l’andropause, seront aussi abordés d’autres moments charnières de la vie hormonale, comme la puberté, la grossesse et la périménopause. Le tout sous l’angle de la prolongation de l’espérance de vie en bonne santé. Contrairement aux six « zones bleues » du monde, où elle découle d’une culture et de modes de vie ancestraux, en France celle-ci n’a en effet rien d’un héritage. « Si on veut être en bonne santé le plus longtemps possible, il faut savoir se préparer », souligne Guy Brandenbourger en martelant que les politiques de santé doivent évoluer et viser clairement l’amélioration de l’espérance de vie sans incapacité, plutôt que de se satisfaire de l’espérance de vie globale, qui progresse partout en Europe mais ne garantit pas toujours des années vécues dans de bonnes conditions. C’est d’ailleurs dans cette perspective qu’il a conçu CAP hOR™, un programme de prévention qui accompagne toutes les étapes de la vie : des 1000 premiers jours à l’adolescence, de l’âge adulte au grand âge, autour des « 3 P » – Puberty, Pregnancy et Peri-ménopause – avec aussi un volet consacré à la Peri-andropause.
À noter qu’en amont de la conférence « Ménopause et Andropause, vertige et désespoir », les Drs Mouly et Burté dédicaceront leur dernier livre « Hormones : la vie commence à 50 ans ! », en vente sur place en partenariat avec la libraire La Marge.
Savoir + :
Limitée à 120 places, la conférence de ce dimanche est gratuite et en accès libre sur inscription à hcare1000@pt.lu
