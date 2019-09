Portes ouvertes ce 27 septembre au Centre d’étude de Langues de la CCI2A

Lors de cette journée l’équipe pédagogique fera découvrir toutes les formations proposées par le CEL : cours collectifs et individuels, solutions e-learning, cours d’anglais intra- entreprises, etc. Ces formations sont adaptées à tous les niveaux et les cours sont accessibles à tous publics avec des parcours personnalisées et des formules au choix. De plus, le CEL propose 3 certifications : le TOEIC, le CLOE et le CLC (Certificatu di Lingua Corsa).