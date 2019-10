"Porter haut les valeurs de proximité" : Le Président national de l'U2P en visite en Corse

L'Union des Entreprises de Proximité représente en France plus de 2 000 000 d'entreprises artisanales, de commerces de proximité, et de commerçants libérales, soit plus de 90% des entreprises françaises. En Corse, ce chiffre est encore plus important. Dans un contexte économique très fragile, 96% des entreprises possèdent moins de 10 salariés, et 10% de ces dernières n'en comptent tout simplement aucun. Voilà pourquoi Alain Friset, Président national de l'U2P, s'est rendu en Corse ce mercredi. "Nous sommes là pour défendre et porter la voix des entreprises de proximité afin de faire revendiquer leurs intérêts partout où cela est possible" a-t-il introduit. "C'est d'autant plus vrai ici, il est donc nécessaire de prendre en considération l'éloignement qui peut se révéler un désavantage majeure pour les entreprises corses."



Après avoir visité 4 entreprises différentes dans la matinée dont une boulangerie, une pharmacie, un garagiste et un spécialiste en bâtiment, il a rencontré les différents acteurs locaux tels que des représentants de la Chambre des métiers et de l'artisanat, de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture et Pierre Savelli, présent en sa qualité de Président de l'ARMS (Agence Régionale des Missions Locales). Pour celui qui dit "rencontrer beaucoup d'entreprises et se déplacer souvent sur le terrain", "il y a tout intérêt à développer l'activité économique de nos entreprises".