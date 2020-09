Port du masque à Bastia et Corte : Forza Nova devant le tribunal administratif

Un peu moins d'une semaine après l'arrêté préfectoral rendant le port de masque obligatoire en permanence à Bastia et Corte, les militants de Forza Nova, parti de l'ancien candidat aux municipales de Bastia Filippo De Carlo, ont saisi le tribunal administratif pour demander son annulation.



Dans sa requête présentée au juge des référés ce mardi 8 septembre, le parti politique souligne notamment : "Ces arrêtés constituent de graves atteintes aux libertés fondamentales, notamment à la liberté d’aller et venir."



Pour Jean-Antoine Giacomi, membre de Forza Nova : "cet arrêté n'a pas de sens, il est inadapté. Une personne se baladant seule à la Restonica pourrait se faire verbaliser si elle ne porte pas de masque.", s'indigne-t-il. Pour le parti, l'arrêté préfectoral du 7 août imposant le port du masque dans certaines rues "était justifié". Il reprend : "Nous ne sommes pas des anti-masques mais pour un port de manière sensée, quand il y a un risque pour la population."



Lors de l'audience, la préfecture de Haute-Corse n'était pas représentée, il n'y a donc pas eu de débats contradictoires.



Une lueur d'espoir



En sortant de l'audience Jean-Antoine Giacomi est plutôt confiant. "Si le juge des référés suit l’arrêt du conseil d’Etat et son bon sens, il prendra la bonne décision.", lance-t-il.



Celui-ci fait référence au juge des référés du Conseil d'Etat qui a entériné plusieurs arrêtes préfectoraux notamment sur le port du masque à Strasbourg et à Lyon en soulignant cependant qu'il est "justifié que le port du masque soit imposé dans des périmètres suffisamment larges pour englober de façon cohérente les zones à risque (...) afin que cette obligation soit cohérente et facile à appliquer pour les citoyens". Il a ensuite rajouté que "toutefois ces périmètres étendus doivent être délimités - et se justifier - par l'existence de plusieurs zones à fort risque de contamination."



Ces conclusions résonnent comme une lueur d'espoir pour le parti Forza Nova qui rappelle ainsi : "À Bastia ou à Corte on parle de 230 et 50 habitants au kilomètre carré. Cela n’a rien à voir avec la densité de population des grosses villes du continent."



L'ordonnance du tribunal administratif sera notifiée le mercredi 9 septembre.