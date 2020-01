Port de Marseille : L'appel de Renaud Muselier et Gilles Simeoni entendu

« A la suite de notre intervention d’hier, et alors que la situation s’aggrave un peu plus chaque jour en Corse comme sur le Port de Marseille, nous venons d’obtenir la garantie par le Gouvernement que le courrier de sortie de crise sera signé aujourd’hui par les Ministres en charge du dossier.



Ce courrier, dont le contenu exact doit refléter les propositions de fin de conflit exprimées le 17 janvier dernier par l’Etat et les forces syndicales, était extrêmement attendu. Nous prenons acte de cette très bonne nouvelle et voulons saluer la réactivité du Premier ministre et de son Gouvernement à la suite de cette alerte.



Particulièrement attendu dans son contenu comme pour les engagements qu’il contient, ce courrier doit désormais permettre d’aboutir à la fin du conflit dans les conditions les plus apaisées et rapides possibles. Il en va du retour à la normale pour nos territoires qui ont déjà beaucoup trop souffert des conséquences de cette rupture de la continuité territoriale ! Nous comptons sur l’esprit de responsabilité de chacun, forces syndicales comme Gouvernement, pour y parvenir dans les plus brefs délais. » ont indiqué Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président de Régions de France, et Gilles Simeoni, Président du Conseil exécutif de Corse.