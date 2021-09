Port de Bastia : 10 kg de résine de cannabis dans une voiture, deux personnes mises en examen

Un homme et une femme venus du continent ont été contrôlés par les douaniers sur le port de Bastia ce samedi 18 septembre. Après avoir inspecté le véhicule du couple, les fonctionnaires ont trouvé 10 kg de résine de cannabis.



Immédiatement, les deux individus ont été placés en garde à vue. Joint par téléphone, Arnaud Viornery, le procureur de la République indique que "ce mardi 21 septembre en fin de journée, après avoir été présentés à un juge d'instruction, ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire".



L'enquête qui se poursuit et a été confiée à la police judiciaire de Bastia.