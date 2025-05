Ponte Novu : a Fiera di a Caccia è di a Pesca revient les 28 et 29 juin

Après la difficile période COVID, A fiera di a Caccia è di a Pesca retrouve ses droits pour la troisième année consécutive sur l’esplanade de la gare de Ponte Novu, un site qui sera aménagé et repensé pour mieux accueillir les milliers de visiteurs, passionnés de chasse, de pêche et de nature. L'événement fêtera cette année son 19e anniversaire, toujours frappé du sceau de la convivialité. « C’est notre ADN », a martelé Jean Brignole, président de l’association Rustinu in Fiera. « Nous avons remarqué que les passionnés de chasse, de pêche et de nature venaient se retrouver spécialement sur cette foire. Un moment exceptionnel où l’on se rencontre, où l’on échange autour de ses passions, et ce, dans un esprit de convivialité très fort. C’est cet esprit qui fait aussi la force de notre foire. Une foire comme nous les aimons marquée par ces rencontres autour d’un repas ou d’un verre pour évoquer les parties de chasse ou de pêche. On parle de ses exploits, de ses chiens, de ses sorties ailleurs qu’en Corse, car la plupart attendent ce moment pour retrouver des gens avec qui ils échangent depuis le début de notre foire, et souvent, tous ne se sont pas vus depuis une année ! »



Cette foire n’est pas une exposition, encore moins un salon, c’est simplement un lieu de retrouvailles et l’association se donne à fond pour mettre à la disposition des visiteurs un espace sur mesure, ombragé par les platanes, ventilé pour ne pas souffrir de la chaleur. « Nous avons installé une toile d’ombrage l’an passé, mais cette année nous allons encore innover en redimensionnant les petits chapiteaux sur l’esplanade pour les rendre davantage conviviaux afin que les visiteurs passent d’un côté à l’autre sans être obligés de faire le tour et moins ressentir la chaleur. Notre but s’inscrit dans la continuité. Nous avons fait appel à de nombreux éleveurs de chiens venus du Continent et nous appelons les éleveurs insulaires à être présents en nombre ». Une centaine de chiens seront ainsi accueillis durant ce dernier week-end de juin. Ils seront installés selon les normes sanitaires et donc dans des conditions optimales pour leur bien-être.



Une cinquantaine de stands

Une cinquantaine de stands seront installés sur cette esplanade où se côtoieront les exposants de matériel de chasse et ceux dédiés à la pêche, mais également de nombreux artisans et plus particulièrement des couteliers, puisqu’un partenariat a été passé avec le syndicat des couteliers insulaires qui proposera non seulement des couteaux à la vente, mais également des démonstrations de fabrication de couteaux avec l’installation d’une forge. « C’est important également, car le couteau est l’accessoire principal du chasseur comme du pêcheur », a insisté Jean Brignole qui a aussi précisé que de nombreuses animations pour les enfants sont au programme de ce rendez-vous comme, par exemple, le grand concours de pêche du samedi après-midi sous le pont du village.



L’association s’est également rapprochée de la Fédération de la chasse pour organiser une session de formation dédiée à la sécurité en chasse.Cette session aura lieu le samedi 28 juin à 17 heures à la salle des fêtes de Ponte Novu. « Nous avons l’occasion de le faire et faciliter ainsi l’accès à cette formation au plus grand nombre de chasseurs. Ces derniers pourront participer à cette formation en s’inscrivant et cela leur évitera de se déplacer ». Jean Brignole a également insisté sur le fait que l’entrée à cette foire est gratuite, tout comme la soirée musicale du samedi soir avec le concert du groupe I Canterini, suivi d’un bal.

Par ailleurs, une grande tombola avec comme lots un fusil semi-automatique Monteferltro Silver 12 d’une valeur de 1 800 euros, ainsi qu’une canne à pêche de fabrication artisanale d’une valeur de 600 euros (billet à 2 euros) ainsi que de nombreux autres lots.