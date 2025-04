Ponctualité aérienne : les aéroports corses en tête du classement français

C’est un indicateur discret mais révélateur du bon fonctionnement d’un aéroport : la ponctualité des vols. Et sur ce point, les aéroports corses peuvent se targuer de figurer parmi les meilleurs élèves de France. C’est ce que révèle le rapport publié ce jeudi par AirHelp, société spécialisée dans l’indemnisation des passagers en cas de retard ou d’annulation. L’étude porte sur plus de 125 000 vols analysés entre janvier et mars 2025. En moyenne, 22,6 % des vols ont été retardés à l’échelle nationale. En Corse, les chiffres sont à contre-courant.



À Calvi – Sainte-Catherine, 94,7 % des 245 vols enregistrés sur la période ont décollé à l’heure. Un seul vol a connu un retard de plus de trois heures. Côté passagers, 94,1 % des 18 700 voyageurs ont voyagé dans les temps.



Figari – Sud Corse affiche également un excellent taux, avec 93,2 % de vols ponctuels sur un total de 322 décollages, et 91,6 % des 20 700 passagers concernés.



À Ajaccio – Campo dell’Oro, le volume est plus important, mais les performances restent élevées : 92,8 % des 583 volsont respecté leur horaire, pour 92,3 % des 57 300 passagers.



À Bastia – Poretta, les performances s’alignent sur celles de ses homologues insulaires. Selon les données analysées, plus de 642 vols ont été opérés au premier trimestre, avec 91,7 % de ponctualité. Sur les quelque 56 500 passagers estimés, plus de 91,4 % ont embarqué à l’heure, confirmant la régularité de la plateforme.



Moins de 400 passagers concernés par un retard important

Sur les près de 99 000 passagers recensés au départ des quatre aéroports corses, moins de 400 voyageurs seraient éligibles à une indemnisation selon les critères d’AirHelp (retard supérieur à 3 heures ou annulation). Un chiffre extrêmement bas, qui témoigne du bon niveau de performance des infrastructures insulaires.



Les bons résultats de la Corse tranchent avec ceux des grandes plateformes continentales. Paris-Charles de Gaulle, Lyon-Saint-Exupéry ou Beauvais-Tillé figurent parmi les plus mal classés, avec des taux de ponctualité compris entre 70 % et 78 %. Des écarts qui s’expliquent en partie par la taille du trafic, mais qu i témoigne aussi de la qualité opérationnelle des plateformes corses.