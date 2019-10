Polyarthrite et rhumatismes inflammatoires chroniques : le 19e salon à Bastia

Les traitements d'aujourd'hui et de demain par le Dr Jean-Pierre Mattei, rhumatologue au CHU Sainte-Marguerite AP-HM à Marseille

Parodontologie et rhumatisme inflammatoire chronique par le Dr Annabelle Gillme, chirurgien-dentiste à Bastia

Pratiquer l'activité physique adaptée avec un rhumatisme inflammatoire chronique par Ludivine Collet Déléguée départementale AFPric Corse

Laest la plus fréquente des diverses formes deinflammatoires chroniques regroupées sous l’appellation « arthrites chroniques ». Elle fait partie de ce que l’on appelle les maladies auto-immunes, maladies où l’immunité agresse le propre corps de la personne atteinte. C’est aussi une maladie de système n’atteignant pas toujours uniquement les articulations, mais aussi parfois d’autres zones du corps. Elle entraîne une inflammation de plusieursà la fois, qui gonflent, deviennent douloureuses et sont limitées dans leur amplitude de mouvement. Sans traitement, ces articulations ont tendance se déformer progressivement au fil du temps. La polyarthrite rhumatoïde touche le plus souvent les, les, leset les petites articulations des. Avec le temps, et parfois dès le début de la maladie, les épaules, les coudes, la nuque, les mâchoires, les hanches et les chevilles peuvent également être touchés. Pour la 1fois ce salon était organisé à Bastia, un évènement gratuit et accessible, un rendez-vous permettant aux malades et à leurs proches d’être bien informés sur la maladie, les traitements et les aides, et ainsi d’être acteurs de leur prise en charge.Au programme : des conférences animées par des rhumatologues, des stands d’informationCNI a voulu en savoir plus…