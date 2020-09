Politique gouvernementale : CGT et Solidaires mobilisés à Bastia

Et c’est à deux pas du monument de la résistance que la CGT avait choisi de se rassembler. «C’est un symbole» expliquait sur place Charles Casabianca de l'UD CGT Haute-Corse. «Il faut savoir qu’au lendemain de la guerre, le jour d’après, eux, nos ainés l’ont fait. Ils ont fait en sorte d’avoir un système social, une protection, un système de santé pour tous. Or tout cela est remis en cause aujourd’hui avec le jour d’après de M. Macron et ça nous n’en voulons pas. En ce 17 septembre, il s’agit d’une mobilisation interprofessionnelle. Nous sommes là pour défendre l’emploi, réclamer hausse des salaires, la retraite à 60 ans, la revalorisation des retraites, l’extension de la prime de transport, sa ré-indexation pour tous les travailleurs en Corse, ainsi que son extension à tous les retraités."





" Nous réclamons aussi une prime de vie chère afin de palier les surcoûts de l’insularité liés à l’inflation sur tous les produits de consommation courante, la mise en place d’un blocage des prix à la pompe par l’Etat et la revalorisation et l’extension à tous les salariés de Corse de l’IRTC, l’Indemnité Régionale de Transport Corse. Tout converge pour faire de ce 17 septembre un grand rendez-vous de rentrée. Pour la CGT, c’est dans l’unité la plus large et avec tous les salariés que nous gagnerons ce monde de demain».





En ce 17 septembre, les agents des finances s’étaient mis en grève pour dénoncer la casse de leur institution. Lundi 21, toujours à l'appel de la CGT, ce sont les agents ADMR qui se rassembleront devant leur siège, réclamant une prime promise à tous les personnels de santé.