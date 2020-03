Pôle Emploi se mobilise pour faire face au Covid-19

En cas de besoin d’une assistance particulière pour s’inscrire ou s’actualiser

Une assistance téléphonique au 3949 est à la disposition des demandeurs d’emplois pour les aider à s’inscrire en ligne. S’ils n’ont aucun accès à un ordinateur, ils pourront le faire en agence.

Les demandeurs d’emploi peuvent s’actualiser par téléphone, au 3949.





En cas d’entretien, d’atelier ou de formation

Toutes les invitations à se rendre en agence pour un entretien, un atelier ou une formation, sont annulées. Les demandeurs d’emploi recevront de nouvelles informations directement par leur conseiller.

S’ils suivent une formation ou des ateliers organisés par un autre organisme, leur formateur ou accompagnateur reviendra vers eux pour leur indiquer les solutions possibles (proposition de suivi à distance, report, etc.).

Dans cette période difficile, tous les collaborateurs de Pôle emploi sont plus que jamais à l’écoute des demandeurs d’emploi, et adaptent leurs services à cette situation exceptionnelle.

Les conseillers seront disponibles par téléphone au 3949 et par email via l’espace personnel des demandeurs d’emploi sur pole-emploi.fr. Ces derniers pourront y effectuer toutes leurs démarches en ligne (actualisation, changement de situation, etc.).Les demandeurs d’emploi sont invités à privilégier leou l’email et une réponse rapide leur sera apportée.S’ils ne peuvent ni téléphoner, ni joindre leur conseiller par email, ils peuvent venir en agence qui s’organisera pour les accueillir ou leur proposer un rendez-vous tout en respectant les gestes barrière pour préserver la santé de tous.