Point Storia : une nouvelle application pour découvrir la Corse en toute autonomie

L’idée est née d’un constat. Lorsqu’ils voyagent, Audrey Nicoli et Alexis Vautrin aiment explorer les villes à leur propre rythme, en cherchant des outils pour comprendre leur histoire sans passer par les circuits touristiques classiques. Mais ils se sont rendu compte qu’il n’existait pas d’application spécifique pour Bastia et la Corse, capable de fournir à la fois des informations culturelles détaillées et des bons plans locaux.



C’est de ce constat qu’est née Point Storia, une application qui propose à ses utilisateurs de découvrir la ville autrement, grâce à une carte interactive qui recense les sites historiques et propose des itinéraires thématiques. Chaque lieu est accompagné d’un contenu détaillé, rédigé à partir de recherches historiques et d’anecdotes locales, recueillies auprès de spécialistes.



Mais Audrey et Alexis voulaient aller plus loin qu’un simple guide culturel. Ils ont donc imaginé une fonctionnalité supplémentaire : des partenariats avec des commerçants, qui offrent aux utilisateurs de l’application des avantages exclusifs. « On voulait une application qui permette de visiter une ville à notre rythme, sans contraintes horaires, avec des informations précises et des anecdotes locales », explique Audrey Nicoli.



Mais Point Storia ne se limite pas au patrimoine. Son concept repose également sur un partenariat avec des commerçants locaux, qui offrent aux utilisateurs des avantages exclusifs. « L’objectif est de faire vivre l’économie locale en connectant les visiteurs avec les commerçants », souligne Alexis Vautrin.





Deux parcours professionnels complémentaires

Derrière ce projet, Audrey et Alexis apportent chacun leur expertise. « Moi, j’ai fait des études à l’université de Corse et j’ai déjà une entreprise dans l’immobilier », explique Audrey. Alexis, lui, s’est formé en Corse et travaille aujourd’hui dans le commerce à Bastia. Une complémentarité qui leur a permis de structurer l’application, de son contenu à son modèle économique



Développée par Audrey elle--même, l’application repose sur une carte interactive, où les utilisateurs peuvent suivre un itinéraire prédéfini ou explorer librement Bastia en accédant à des contenus historiques détaillés sur les lieux emblématiques. Chaque site est accompagné d’un récit enrichi par des recherches et des échanges avec des historiens et passionnés locaux. « On voulait quelque chose qui ne soit pas juste un copier-coller des informations disponibles sur Internet, mais une véritable expérience immersive, avec un parcours personnalisé et des éléments que l’on ne trouve pas ailleurs », précise-t-elle. L’application propose ainsi une expérience interactive, où les utilisateurs peuvent se laisser guider selon leurs envies, en choisissant des itinéraires préétablis ou en explorant librement la ville.



Une expérience enrichie et évolutive

Si Point Storia démarre avec Bastia, les fondateurs ont déjà prévu de développer l’application pour d’autres villes corses dès l’été 2025. Ajaccio, Corte et le Cap Corse seront les premières extensions, avant une couverture plus large du territoire insulaire.



En plus des descriptions écrites, un mode audio permettra aux utilisateurs d’écouter les récits historiques directement sur place, pour une expérience encore plus immersive. Une version en anglais est également en préparation, afin de toucher un public plus large.



Côté commerce, l’application repose sur une logique de partenariat gagnant-gagnant. Les commerçants qui rejoignent Point Storia proposent aux utilisateurs des réductions ou des offres spéciales. « Cela peut être un apéritif offert, une remise sur un produit ou un menu découverte. L’objectif est d’encourager les visiteurs à franchir la porte des commerces, tout en leur offrant une expérience plus complète », explique Alexis.



L’intérêt pour les commerçants est clair : gagner en visibilité auprès des visiteurs, mais aussi auprès des locaux qui n’auraient peut-être pas poussé leur porte autrement.



Une stratégie de communication bien pensée

Pour se faire connaître, Point Storia mise sur une stratégie digitale et locale. Les réseaux sociaux joueront un rôle clé, mais Audrey et Alexis travaillent aussi avec Corsica Ferries et Corsica Linea pour intégrer des QR codes à bord des navires, permettant aux passagers de télécharger l’application avant même leur arrivée en Corse.



Des stickers et affiches seront également déployés dans les commerces partenaires et lieux touristiques pour toucher un public plus large.



À une époque où les voyageurs privilégient autonomie et flexibilité, Point Storia ambitionne de devenir un outil incontournable pour découvrir la Corse autrement, tout en soutenant son tissu économique local.

rendez-vous le 1er avril sur Apple Store et Google store