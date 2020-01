Poggio d'Oletta : quatre personnes coincées en quad

C.-V. M le Mercredi 22 Janvier 2020 à 16:33

L'hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 2B, et des hommes du Grimp (groupe de recherches et d'interventions en milieu périlleux) du service de secours et d'incendie de Haute-Corse sont intervenus, mercredi en milieu d'après-midi, au col de Saint-Antoine, à Poggio d'Oletta, pour récupérer quatre personnes - dont un handicapé - après un accident de Quad.

