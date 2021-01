Podcastu Sexistu : un podcast insulaire sur la théorie du genre

Qu’est ce que le genre masculin et le genre féminin ? Quelle est la différence entre le sexe et le genre ? Quelle est la place de l’homme et de la femme dans la société corse actuelle ? C’est à toutes ces questions que va tenter de répondre Audrey Royer, cheffe d'entreprise de l'agence de communication Cunnosci, grâce à son « Podcastu sexistu » qui sera disponible sur toutes les plateformes de streaming et de podcast dès le mois de janvier 2021.Grâce à une première saison de six épisodes qui a débuté dès le 15 janvier, Audrey Royer veut « informer et bousculer les idées préconçues en s’appuyant sur l’évolution de la pensée des corses sur les féminités et les masculinités ». Pour cela, elle pourra compter sur le concours de plusieurs experts en linguistique, sociologie, psychologie, anthropologie, histoire, sémiotique ou encore en sexualité pour analyser et comprendre la thématique des genres sur 3 axes : linguistique, sociétal et particulier.Le but est de créer une réflexion sur la société actuelle en lien avec la théorie des genres en analysant les usages linguistiques de la langue française en la comparant à d’autres langues comme l’anglais, l’italien et/ou le corse, en analysant la vie quotidienne et les pratiques comme le marketing genré mais aussi le nom donné aux rues. Puis des portraits seront faits sur des personnalités corses et leur approche sur la question. Sans être une démarche partisane, pour Audrey Royer « ce podcast se veut égalitaire et neutre pour pouvoir libérer la parole des gens ».Parler des notions de transgenre, de cis genre, de non binaire. Audrey veut montrer « qu’il est possible de parler de tout cela en Corse et que les mentalités évoluent à tous les niveaux de la société ». Pour elle, il faut casser les codes et revoir les règles : « quels sont les normes pour être un garçon ou une fille ? Aujourd’hui il faut faire la différence entre le sexe et le genre dès le plus jeune âge ». Pour cela elle veut ouvrir la voie à un dialogue où chacun sera libre d’exprimer son avis sur la question en s’appuyant sur les analyses des experts.Au-delà du caractère informatif, le podcast se veut être au service de l’égalité et de la remise en question du genre et faire évoluer la mentalité en faisant prendre conscience des tenants et aboutissants du sexisme sur l’île en accord avec la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Mieux comprendre les inégalités pour mieux les combattre, c’est aussi le but recherché par Audrey qui fait le constat au quotidien que le regard porté sur elle en tant que femme porte préjudice à son statut de cheffe d’entreprise : « souvent on me demande si on peut parler à mon responsable juste parce que je suis une femme, pensant que je ne suis pas capable de créer et gérer une entreprise ». Une idée fausse qu’elle déconstruit en exerçant son métier de communicante et de community manager au quotidien dans son entreprise Cunnosci.Même si le message est universel Audrey reconnaît que certains contenus seront « poussés » et demanderont une certaine réflexion. Pour toucher un public plus jeune, il est prévu de créer des épisodes qui vulgariseront les notions de genre et d’égalité. Le but : expliquer aux enfants qu’être « un petit garçon ou une petite fille ne doit pas définir ce qu’il ou elle va faire plus tard. Il peut être lui-même et faire les choses dont il a envie temps que c’est dans le respect de l’autre ».Alors qu’est-ce qu’un genre ? Ecoutéz le premier épisode de Podcastu sexistu qu’il sera possible de retrouver en allant sur les pages Facebook et Instagram dédiées au podcast.